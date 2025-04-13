Керівництво Реала дуже активно планують літню трансферну кампанію і вже мають кандидатів для посилення команди.

"Вершкові" хотіли підписати Трента Александера-Арнольда, але досі не відомо, чи залишиться захисник у Ліверпулі, або ж переїде в Іспанію.

Лунін почув вердикт на матч Ла Ліги – Реал визначився із заявкою, потужне підсилення для Анчелотті

Реал звернув увагу не тільки на 26-річного англійця. Мадридці також розглядають ймовірність залучити до своєї команди Ібрагіма Конате. Керівництво "вершкових" розуміє, що контракт француза спливає через рік і є шанс придбати його за вигідною ціною. Про це повідомляє Marca.

Крім того, у плани Реала входить півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер. На цю мить трансфер аргентинця є предметом обговорення. Остаточне рішення буде ухвалено після завершення сезону, коли очільники команди оцінять потреби тренера.

Золоті 90-ті: жінка, якій зраджував Марадона, невідомий Лобановський, свинець у груди після Кубка світу і ще 27 фото