Реал готує сюрприз для своїх уболівальників – документальний фільм про перемогу в Лізі чемпіонів 2014 року. Ця вікторія стала для "бланкос" ювілейною десятою в турнірі – до неї Реал йшов 12 довгих років. Як інформує Relevo, документальний фільм вийде в прокат у грудні.

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Мадридський клуб залучить до зйомок безпосередніх учасників тих подій, включно з Кріштіану Роналду. У фільмі головні герої розкажуть про те, як пережили ту саму ніч у Лісабоні, коли обіграли у фіналі турніру мадридський Атлетіко. На 90+3-й хвилині Серхіо Рамос зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час. Після цього Реал забив ще тричі – і переміг із рахунком 4:1.

Повідомляється, що Анхель Ді Марія і Фабіу Коентрау не зможуть взяти участь у зйомках через проблеми з розкладом.

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