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Реал готує безпрецедентні заходи проти піротехнічних акцій фанатів Галатасарая – перевірятимуть навіть їжу та дітей

17:02 265 Читать на русском
Реал готує безпрецедентні заходи проти піротехнічних акцій фанатів Галатасарая – перевірятимуть навіть їжу та дітей
Вогонь на Бернабеу шість років тому / Marca

Мадридська поліція заздалегідь готується до "фаєр-шоу" турецьких вболівальників на Сантьяго Бернабеу під час матчу Ліги чемпіонів Реал – Галатасарай.

 

Місцеві правоохоронні органи добре знають про "запальні" звички фанатів з Туреччини, тому ретельно стежитимуть за ними при вході на стадіон, інформує Marca.

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Особливу увагу приділятимуть закускам, під якими турки часто ховають фаєри та петарди. Полісмени також наглядатимуть за дітьми, які прийдуть на арену – заборонені предмети "маскують" і під одягом малечі.

Востаннє Реал зустрічався з Галатасараєм в Лізі чемпіонів шість років тому – тоді верхній ярус Сантьяго Бернабеу "палав" від фаєрів гостьових фанатів, і керівництво стадіону не хоче допустити повторення історії. Мадридська влада також не залишиться осторонь – для додаткової безпеки виділять 1500 осіб, які будуть контролювати околиці і територію арени.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Галатасарай Реал Мадрид Реал Мадрид Галатасарай Галатасарай футбольні фанати Сантьяго Бернабеу
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