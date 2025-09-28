Хабі Алонсо зацікавлений у підписанні лідера ПСЖ Вітіньї, повідомляє Fichajes.

25-річний португалець вважається ідеальним доповненням для Орельєна Чуамені та Едуардо Камавінга.

Реал готовий запропонувати ПСЖ 100 мільйонів за півзахисника, хоч парижани й виступають проти трансферу. Пікантності ситуації додають напружені відносини команд після переїзду Кіліана Мбаппе у Мадрид.

Контракт Вітіньї діє до 2029 року, але в угоді передбачено, що влітку 2026-го гравець може стати доступним для придбання. Клаусула складає 90 млн євро, але "вершкові" готові додати ще 10 млн, якщо одноклубник Забарного виявить серйозне бажання приєднатися до Реала.

Нагадаємо, що Вітінья перейшов до складу ПСЖ у 2022 році. Порту отримав за гравця понад 40 млн євро.

