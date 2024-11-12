У матчі з Осасуною Едер Мілітао отримав повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки із ураженням обох менісків правої ноги. Бразилець вилетів щонайменше до кінця сезону, тому Реалу потрібна заміна.

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За інформацією Флоріана Плеттенберга, у списку претендентів фігурує Йонатан Та із леверкузенського Байєра. Конкретних переговорів поки немає, але це реальна ціль, зважаючи, що влітку німець стане вільним агентом. Реал не чекатиме, а спробує все організувати в січні.

Таким чином Мадрид може зіпсувати плани Барселони та Баварії, які хочуть схилити Та до літнього переходу, щоб не довелося платити компенсацію Байєру.

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