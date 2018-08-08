Реал готовий запропонувати Модрічу новий контракт

Мадридський Реал, з огляду на інтерес Інтера до Луки Модріча, готовий підвищити зарплату футболіста.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес готовий запропонувати Луці Модрічу новий контракт, умови якого не будуть поступатися тим, які пропонує Інтер, повідомляє Marca.

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Раніше стверджувалося, що Інтер запропонував Модрічу чотирирічний контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік. Зараз півзахисник отримує 6,5 млн євро. Нинішній контракт футболіста діє до літа 2020 року.

Президент Реала раніше заявив, що готовий продати одного з лідерів своєї команди не дешевше ніж за 750 млн євро.