Головний тренер Реала Хабі Алонсо не розраховує на Девіда Алабу в сезоні 2025/26. Керівництво "вершкових" хоче влітку позбутися гравця.

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Як повідомляє AS, Реал готовий був виплатити Алабі частину зарплати за останній сезон, щоб той пішов з команди. Однак захисник, який отримує 22,5 млн євро до вирахування податків, хоче всю суму

Реал не збирається виплачувати йому повну суму при розірванні контракту, тому залишається тільки два варіанти: або хтось його купить, або захисник залишиться.

Нагадаємо, Алаба приєднався до Реала у 2021 році. Загалом Давід зіграв за "бланкос" у 116 матчах, забивши п'ять голів та віддав дев'ять асистів.

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