Захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібрагіма Конате може опинитися в одному із топ-клубів.

Контракт Ібрагіма Конате завершується влітку 2026 року. Французький захисник відмовився продовжувати угоду з Ліверпулем і має варіанти для продовження кар'єри.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, мерсисайдці хочуть 50 мільйонів євро за Конате, але Реал не планує платити більше, аніж 25 млн. Крім того, за ситуацією уважно стежать Баварія та Барселона, які готові теж зробити крок до трансферу Ібрагіма.

Француз виступає за Ліверпуль з 2021 року. Загалом Конате відіграв за "червоних" у 132 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

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