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Реал готовий заплатити до 155 млн євро за Мілінковіча-Савіча

17:34 144 Читать на русском
Реал готовий заплатити до 155 млн євро за Мілінковіча-Савіча
Сєргєй Мілінковіч-Савіч / Twitter

Хавбек Лаціо Сєргєй Мілінковіч-Савіч може за солідну суму перейти в мадридський клуб.

Мілінковіч-Савіч після вдалого сезону за Лаціо цього літа піде на підвищення. Головним претендентом на гравця виступає Реал. Агент серба відомий у минулому футболіст Матея Кежман провів зустріч із керівництвом італійського клубу, де представив пропозицію мадридців, інформує Corriere dello Sport.

Раніше повідомлялося, що новий наставник "вершкових" Хулен Лопетегі особисто хоче бачити Мілінковіча-Савіча у своїй команді. На заваді трансферу ставала висока ціна за футболіста, однак тепер Флорентіно Перес готовий віддати до 155 млн євро за серба, додає AS. Цей трансфер мадридці збираються перекрити продажем Кріштіану Роналду.

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Теги
Трансфери Іспанія Лаціо Лаціо Реал Мадрид Реал Мадрид Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Трансфери Реал Мадрид
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