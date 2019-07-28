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Реал готовий заплатити божевільну суму за Погба після продажу Бейла

10:25 1244 Читать на русском
Реал готовий заплатити божевільну суму за Погба після продажу Бейла
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Мадридський Реал може викласти космічну суму за хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Гарет Бейл перебуває за крок від переходу у китайський Цзянсу Сунін. У разі продажу валлійця Реал розвантажить зарплатну відомість і зможе зосередитись на підписанні Поля Погба.

Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін

Як повідомляє The Sun, "королівський клуб" зробить пропозицію Манчестер Юнайтед у розмірі 150 млн фунтів. Цей трансфер може стати рекордним в історії АПЛ.

Погба повернувся на Олд Траффорд влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн євро.

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