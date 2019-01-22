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Реал готовий включити Хамеса в трансфер Еріксена

11:30 947 Читать на русском
Реал готовий включити Хамеса в трансфер Еріксена
Крістіан Еріксен / Фото Reuters

Реал готовий на будь-які кроки задля підписання хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

Керівництво мадридського клубу має намір включити в угоду Хамеса Родрігеса, щоб переконати Тоттенхем відпустити Крістіана Еріксена в Реал, повідомляє AS.

Еріксен відмовився продовжувати контракт з Тоттенхемом і хоче перейти в Реал

Колумбієць вже другий сезон перебуває в оренді у Баварії, де втратив місце у стартовому складі команди.

Як відомо, лондонський клуб не хоче просто так відпускати Еріксена, "шпори" повісили цінник на 26-річного хавбека у неймовірні 250 млн євро.

Зауважимо, що у цьому сезоні 26-річний хавбек провів за Тоттенхем 25 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився 6-ма голами та 9-ма результативними передачами.

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