Реал готовий витратити 500 мільйонів євро на трьох топ-гравців

Реал планує провести влітку активну трансферну кампанію.

Президент Реала Флорентіно Перес засмучений результатами команди в поточному сезоні і готовий витратити чималу суму на трансфери, повідомляє calciomercato.com.

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За інформацією видання, мадридці влітку планують придбати трьох зірок європейського футболу, виділивші для цього 500 млн євро.

Зокрема, Реал розраховує підписати Едена Азара з Челсі приблизно за 100 млн, а Поля Погба у МЮ – за 150. Найдорожчим повинен стати перехід нападника ПСЖ Неймара.

Окрім того, "вершкові" можуть підписати Ілкая Гюндогана (Ман Сіті) або Крістіана Еріксена (Тоттенхем), а також Луку Йовіча з Айнтрахта. Однак ці переходи будуть профінансовані додатково.

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