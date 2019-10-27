Реал готовий викласти за Мбаппе космічну суму

Аби залучити до свого складу зіркового французького нападника Кіліана Мбаппе керівництво королівського клубу готове побити рекорд на трансферному ринку.

Під час наступного трансферного вікна Реал спробує виторгувати у французького ПСЖ нападника Кіліана Мбаппе. "Вершкові" готові віддати за форварда 260 млн євро, що стане рекордом на трансферному ринку, повідомляє іспанське видання AS. 20-річний гравець є для королівського клубу пріоритетною метою на наступний сезон.

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Раніше керівництво ПСЖ заявило, що готове буде попрощатись зі своїм нападником за суму не менше ніж 300 млн євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 20-річного француза в 200 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Мбаппе зіграв у восьми матчах у всіх турнірах, забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. ПСЖ у Лізі 1 лідирує після десяти турів, здобувши 24 очки і має гру в запасі. Другим йде Нант, відстаючи від лідера на 5 пунктів.

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