Реал хоче підписати Александера-Арнольда і готовий заплатити за нього 80 мільйонів євро, повідомляє 90min з посиланням на іспанський ресурс Fichajes, який відомий створенням резонансних чуток.

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Трент нібито має замінити в Мадриді на правому фланзі Карвахаля. Кандидатура футболіста збірної Англії, за інформацією джерела, отримала схвалення від Карло Анчелотті.

Зазначимо, що Трент має чинний контракт з Ліверпулем до літа 2025 року. Александер-Арнольд виступає за Ліверпуль з 2016 року і перетворився з одного з лідерів команди Клоппа.