toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА

Реал готовий викласти 50 млн євро за Мілітао

15:03 590 Читать на русском
Реал готовий викласти 50 млн євро за Мілітао
Едер Мілітао / Фото: ФК Порту

Молодий захисник Порту Едер Мілітао може продовжити кар'єру у мадридському Реалі.

20-річний бразильський захисник Едер Мілітао може покинути Порту, повідомляє AS.

"Він був би ідеальним придбанням для Барселони", – Хаві радить каталонцям звернути увагу на зірку Баварії

На футболіста претендує Реал, який може заплатити за нього 50 мільйонів євро відступних.

У липні сума відступних в контракті Мілітао виросте до 75 мільйонів євро.

Мадридський клуб зв'язався з агентом гравця Джуліано Бертолуччі, щоб дізнатися, чи можна укласти угоду в найближчому майбутньому, щоб заплатити 50 мільйонів, а не 75.

Разом з тим повідомляється, що Порту не готовий прощатися з Мілітао у зимове трансферне вікно.

Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Реал Мадрид Едер Мілітао Едер Мілітао Порту Порту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
39
хв
Реал Сосьєдад
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук