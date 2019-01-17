Реал готовий викласти 50 млн євро за Мілітао

Україна — 17:36 406
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Кадар продовжив контракт з Динамо
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Лунін вразив Реал своєю відмовою: українець хоче працювати з баском та інші подробиці сагиІспанія — 16:40 3216
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Про фантом та динозавраОвертайм — 16:30 436
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"Мені зашивали голову, а я слухав співи фанатів". Мацей Налєпа – про казино, Помаранчеву революцію і Porsche ДимінськогоІнтерв’ю — 14:00 2600
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Кравець дебютував за Леганес проти Реала: травма, погана статистика і хороші відгуки, а Луніну знову обіцяють шансиІспанія — 11:02 4704
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