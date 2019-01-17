Реал готовий викласти 50 млн євро за Мілітао

Молодий захисник Порту Едер Мілітао може продовжити кар'єру у мадридському Реалі.

20-річний бразильський захисник Едер Мілітао може покинути Порту, повідомляє AS.

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На футболіста претендує Реал, який може заплатити за нього 50 мільйонів євро відступних.

У липні сума відступних в контракті Мілітао виросте до 75 мільйонів євро.

Мадридський клуб зв'язався з агентом гравця Джуліано Бертолуччі, щоб дізнатися, чи можна укласти угоду в найближчому майбутньому, щоб заплатити 50 мільйонів, а не 75.

Разом з тим повідомляється, що Порту не готовий прощатися з Мілітао у зимове трансферне вікно.