У Реалі назріває сенсаційний сценарій – Вінісіус Жуніор може залишити Реал абсолютно безкоштовно. Як інформує Marca, днями агент 25-річного форварда зустрівся з генеральним директором клубу Хосе Анхелем Санчесом та головою скаутського відділу Джуні Калафатом, щоб обговорити майбутнє гравця.

Чинний контракт Вінісіуса з Реалом діє до червня 2027 року. Клуб хотів би зберегти бразильця, але лише на власних умовах. "Вершкові" запропонували нову угоду, однак футболіст очікує на підвищення зарплати, що викликало суперечності між сторонами.

У програмі El Chiringuito журналіст Хосеп Педрерол озвучив позицію керівництва клубу: "Для Реала не має значення, що зробить Вінісіус. Умови були запропоновані й не підлягають обговоренню. Якщо він їх прийме – підпише контракт. Якщо хоче заробляти більше, ніж Мбаппе, то мусить піти за півтора року. Реал не буде тиснути. Розглядають навіть те, що, хоча він коштував 45 мільйонів євро, якщо через півтора року захоче піти безкоштовно, клуб це прийме. Реал не хоче нікого, хто не хоче бути в Реалі".

Вінісіус виступає за мадридський клуб із 2018 року. За цей час він провів 328 матчів, у яких забив 108 голів та віддав 85 результативних передач. У новому сезоні 25-річний бразилець зіграв 6 поєдинків, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

