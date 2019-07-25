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Реал готовий відпустити Вальєхо у Вулверхемптон

19:24 213 Читать на русском
Реал готовий відпустити Вальєхо у Вулверхемптон
Хесус Вальєхо / фото із соцмереж

Захисник Реала Хесус Вальєхо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Вулверхемптон прагне орендувати Вальєхо. У послугах 22-річного захисника зацікавлений наставник "вовків" Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Реал після підписання Едера Мілітао готовий відпустити Хесуса в АПЛ. Про угоду можуть оголосити найближчим часом.

Варто зауважити, що чинний контракт Вальєхо з мадридським клубом закінчується влітку 2021 року.

В минулому сезоні захисник провів за Реал всього 5 матчів у Прімері та став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії U-21.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Хесус Вальєхо Хесус Вальєхо
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