Реал готовий відпустити Вальєхо у Вулверхемптон

Захисник Реала Хесус Вальєхо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Вулверхемптон прагне орендувати Вальєхо. У послугах 22-річного захисника зацікавлений наставник "вовків" Нуну Ешпіріту Санту, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, Реал після підписання Едера Мілітао готовий відпустити Хесуса в АПЛ. Про угоду можуть оголосити найближчим часом.

Варто зауважити, що чинний контракт Вальєхо з мадридським клубом закінчується влітку 2021 року.

В минулому сезоні захисник провів за Реал всього 5 матчів у Прімері та став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії U-21.

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