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Реал готовий відпустити Модріча в Інтер за однієї умови

18:41 737 Читать на русском
Реал готовий відпустити Модріча в Інтер за однієї умови
Лука Модріч / соцмережі

Лука Модріч може перейти в Інтер, але якщо в зворотньому напрямку поїдуть Мауро Ікарді та Мілан Шкріняр.

Інтер знову намагається підписати півзахисника Реала Луку Модріча. За інформацією Don Balon, "королівський клуб" готовий відпустити хорвата за однієї умови.

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Володар "золотого м'яча-2018" переїде на Джузеппе Меацца тільки якщо у зворотньому напрямку відправляться форвард Мауро Ікарді та захисник Мілан Шкріняр.

Реал вже намагався підписати аргентинського капітана "нерадзуррі", а словаком раніше цікавилась Барселона.

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