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Реал готовий віддати в оренду форварда, якого ігнорує Зідан – на гравця претендує його колишній клуб

21:03 674 Читать на русском
Реал готовий віддати в оренду форварда, якого ігнорує Зідан – на гравця претендує його колишній клуб
Маріано Діас / Marca

Мадридський Реал готовий розглянути пропозиції інших клубів щодо оренди нападника, який не входить у плани Зідана.

"Вершкові" не проти віддати в оренду до кінця сезону форварда Маріано Діаса, інформує Get French Football.

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На гравця з Домініканської Республіки претендує Ліон. Маріано вже виступав за французький клуб – у сезоні 2017/18 він забив 18 голів у Лізі 1. Керівництво Ліона занепокоєне кадровими проблемами у першій команді: важкої травми зазнав Депай, не найкращу форму демонструють Траоре та Корне, а нападник Мусса Дембеле прагне якнайшвидше переїхати в АПЛ. Ліон готовий взяти на себе зарплату Діаса у повному обсязі – близько 2 млн євро на рік.

Зазначимо, що в поточному сезоні Маріано Діас не зіграв жодного матчу за Реал і лише раз потрапляв у заявку команди Зідана. Востаннє гравець виходив на поле у футболці Реала в офіційному матчі 5 травня 2019 року.

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Теги
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