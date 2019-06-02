Реал готовий віддати Наваса та ще двох зірок за Погба

Реал намагається підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан цього літа хоче підписати двох зірок англійської Прем'єр-ліги: вінгера Челсі Едена Азара та хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Сульшер готовий зробити Погба капітаном, щоб він залишився в Манчестер Юнайтед

"Вершкові" навіть готові запропонувати "червоним дияволам" трьох футболістів, на яких не розраховують: Гарета Бейла, Хамеса Родрігеса та Кейлора Наваса, повідомляє The Times.

Лунін висловив свою думку щодо Зідана

Зауважимо, що останній є прямим конкурентом українського голкіпера Андрія Луніна за місце другого воротаря Реала на наступний сезон.