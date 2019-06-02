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Реал готовий віддати Наваса та ще двох зірок за Погба

21:09 1052 Читать на русском
Реал готовий віддати Наваса та ще двох зірок за Погба
Поль Погба / Reuters

Реал намагається підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан цього літа хоче підписати двох зірок англійської Прем'єр-ліги: вінгера Челсі Едена Азара та хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Сульшер готовий зробити Погба капітаном, щоб він залишився в Манчестер Юнайтед

"Вершкові" навіть готові запропонувати "червоним дияволам" трьох футболістів, на яких не розраховують: Гарета Бейла, Хамеса Родрігеса та Кейлора Наваса, повідомляє The Times.

Лунін висловив свою думку щодо Зідана

Зауважимо, що останній є прямим конкурентом українського голкіпера Андрія Луніна за місце другого воротаря Реала на наступний сезон.

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