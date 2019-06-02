Реал готовий віддати Наваса та ще двох зірок за Погба

Ліга чемпіонів — 22:00 586
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Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧ
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УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 18:46 1270
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"Лунін повернеться після 1/8 ЧС-2019": Шевченко – про підготовку до Сербії і Люксембургу, фінал ЛЧ і кадрові питанняЗбірна України — 18:34 1487
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Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та ЛюксембургуЗбірна України — 18:22 4723
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Тоттенхем – Ліверпуль: Мадрид прийняв фінал ЛЧ інакше, ніж Київ – як зірвати джек-пот життя і шокувати цінами на всеЛіга чемпіонів — 18:10 4110