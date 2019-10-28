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Реал готовий віддати Іско і 20 мільйонів євро за хавбека Наполі, – Mundo Deportivo

19:23 711
Реал готовий віддати Іско і 20 мільйонів євро за хавбека Наполі, – Mundo Deportivo
Фабіан Руїс / Tuttosport

Мадридський Реал має серйозні наміри щодо підписання півзахисника Наполі Фабіана Руїса.

Мадридці готують цікаву пропозицію для президента "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіса. Реал готовий віддати за 23-річного футболіста 20 мільйонів євро та Іско, який не має великої довіри від Зідана, інформує Mundo Deportivo.

Наполі хоче включити у контракт Руїса неймовірну клаусулу, щоб захистити гравця від зазіхань Реала та Барселони

Тим часом, італійський клуб готує новий контракт для 23-річного іспанця, в якому має намір збільшити його зарплату, а також встановити величезну суму відступних – 120 мільйонів євро.

Зазначимо, що Руїсом, який в поточному сезоні зіграв за Наполі 11 матчів у всіх турнірах, також цікавиться Барселона.

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