"Якщо ви хочете отримати Джуда, вам потрібні креативні підходи. Реал, схоже, вже має план", – заявив репортер Марк Беренбек в етері Sky Sports. За його словами, окрім фіксованої виплати у 100 мільйонів євро, "бланкос" можуть включити в угоду Едуардо Камавінга.

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Наразі невідомо, чи знає про цю ідею Борусія Дортмунд і як відреагує на це сам 20-річний француз, який не надто задоволений ігровим часом, хоч і почувається в Мадриді, наче вдома. Водночас для Карло Анчелотті хавбек є недоторканним, через що потенційний відхід цієї зими ніхто навіть не розглядає.

Нагадаємо, Реал придбав Камавінга у Ренна влітку 2021 року за 31 мільйон євро. У поточній кампанії півзахисник награв 27 матчів, віддавши одну результативну передачу.

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