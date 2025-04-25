Реал продовжує публічно тиснути на очільників RFEF через скандал з арбітрами.

"Бланкос" напередодні фіналу Кубка Короля відмовилися брати участь у всіх офіційних заходах, організованих RFEF, оскільки не погоджуються з кандидатурами суддівської бригади.

Барселона – Реал: мадридці влаштували бойкот офіційних заходів перед фіналом Кубка Іспанії

Як інформує El Chiringuito TV, Реал розглядає можливість бойкотування матчу проти Барселони. Якщо керівництво "вершкових" ухвалить рішення не грати у фіналі Кубка Іспанії, то команда повернеться в Мадрид. Крім того, юристи "бланкос" уже готують офіційну заяву, в якій клуб вимагатиме вибачень від призначених на фінал арбітрів.

Нагадаємо, фінал Кубка Іспанії між Реалом та Барселоною запланований на суботу, 26 квітня. Початок матчу о 23:00 за київським часом.

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