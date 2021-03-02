Контракт Рафаеля Варана завершується у червні 2022-го. Сам оборонець не поспішає ставити підпис під новою угодою та розглядає варіанти відходу з клубу вже влітку.

Ювентус бажає підписати Варана – туринці готові запропонувати Реалу гравця натомість

За інформацією The Mirror, Реал готовий продати гравця у Манчестер Юнайтед по завершенні сезону. "Червоні дияволи" вважають його ідеальним кандидатом на підсилення лінії захисту. Зінедін Зідан волів би залишити одного з лідерів оборони в Мадриді, але розуміє, що клуб може взагалі не отримати коштів з його трансферу.

До слова, на француза, якого портал Transfermarkt оцінює в солідні 70 млн євро, претендують ще також Ювентус та ПСЖ. У поточному сезоні Рафаель Варан провів 32 поєдинки і навіть відзначився 2 голами.

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