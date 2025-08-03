Реал готовий продати Луніна – джерело назвало суму, яка влаштує королівський клуб
"Вершкові" готові розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера команди Андрія Луніна.
Реал може продати Луніна, однак сума компенсації має скласти щонайменше 20 мільйонів євро, повідомляє Diario Gol.
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В Реалі досі не розглядають українця як основного воротаря, але в клубі цінують його надійність. Крім того, будь-яка зміна на воротарській позиції створить проблеми для клубу. Зазначається, що у послугах Андрія Луніна зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ньюкасл, які стежать за ним вже певний час.
До слова, у минулому сезоні український голкіпер зіграв 14 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у 6 поєдинках відіграв на нуль. Контракт Андрія з "вершковими" розрахований до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.
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