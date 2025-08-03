Реал може продати Луніна, однак сума компенсації має скласти щонайменше 20 мільйонів євро, повідомляє Diario Gol.

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В Реалі досі не розглядають українця як основного воротаря, але в клубі цінують його надійність. Крім того, будь-яка зміна на воротарській позиції створить проблеми для клубу. Зазначається, що у послугах Андрія Луніна зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ньюкасл, які стежать за ним вже певний час.

До слова, у минулому сезоні український голкіпер зіграв 14 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у 6 поєдинках відіграв на нуль. Контракт Андрія з "вершковими" розрахований до літа 2030 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.

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