У таборі Реала не втрачають надії одягнути свою форму на форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Бельгійський хавбек Еден Азар може стати частиною угоди між РЕалом та ПСЖ щодо трансферу нападника парижан Кіліана Мбаппе, повідомляє El Chiringuito TV.

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Еден страждає від постійних травм, а на полі не вражає керівництво "вершкових". Мбаппе називають головною трансферною ціллю наставника королівського клубу Зінедіна Зідана, але скрутне фінансове становище не дозволяє мадридцям підписати французького вундеркінда.

Нагадаємо, влітку 2019-го Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро, за цей час він провів лише 28 матчів, відзначившись трьома голами.

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