Реал продовжує втілювати в життя свою стратегію з підписання найкращих гравців світу. Наступним ім'ям в планах "бланкос" називають Родрі з Манчестер Сіті, повідомляє Diario AS.

Мадридці готові скористатися тим, що контракт володаря "Золотого м'яча" чинний лише до 2027 року. "Містяни" вже працюють над продовженням угоди з іспанцем до 2029 року, але Родрі не поспішає з ухваленням фінального рішення.

29-річний гравець лише нещодавно відновився від травми хрестоподібних зв'язок і днями отримав мікроушкодження, яке може загальмувати його повернення на високий рівень. Але це не відлякує Реал, який планує розпочати перемовини з Манчестер Сіті перед початком сезону 2026/27.

