Схоже, оборонець Реала Альваро Одріосола так і не зміг закріпитись у королівській команді.

Керівництво Реала має намір продати Альваро Одріосолу не менш ніж за 20 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

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Представники "вершкових" вже ведуть перемовини з кількома європейськими клубами щодо трансферу 25-річного захисника. Клуби більш зацікавлені в оренді Альваро, що не зовсім влаштовує "вершкових". Одним з претендентів на іспанця називають Фіорентину.

Минулий сезон Одріосола провів у Баварії на правах оренди, але повернувшись у Мадрид не зміг переконати Зінедіна Зідана, провівши у нинішньому розіграші Ла Ліги лише один матч.

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