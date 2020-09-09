"Вершкові" готові взяти на себе 50 % зарплати скандального виконавця, якщо він перейде в новий клуб. Про це повідомляє The Telegraph.

Реал не має пропозицій щодо Бейла – потенційних покупців відлякує фінансовий апетит валлійця

Такий відчайдушний крок мадридців пов'язаний із відсутністю покупців на Бейла. Потенційних працедавців вінгера передусім відлякують його фінансові апетити. На Бернабеу Бейл заробляє неймовірні 600 тисяч фунтів на тиждень. Контракт "кришталевого" валлійця з Реалом чинний до літа 2022 року.

У сезоні 2019/20 Гарет Бейл провів лише 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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