Трент Александер-Арнольд вже оголосив про свій відхід з Ліверпуля. Авторитетні інсайдери повідомляють, що зірка "червоних" приєднається саме до Реала.

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Цей трансфер вплинув на майбутнє Лукаса Васкеса, інформує Фабріціо Романо. Реал здихається одного зі своїх капітанів після клубного ЧС. 33-річний універсал і так не мав стабільного місця у основі мадридців, а після переходу Трента остаточно стає зайвим.

Нагадаємо, Васкес є вихованцем Реала, з 2015-го року регулярно виступає за першу команду. Наразі провів 397 матчів, виграв 22 трофеї.

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