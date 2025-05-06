Реал готовий безкоштовно відпустити капітана – на його місце підписують зірку Ліверпуля
Реал вже має готове рішення щодо правого флангу оборони на літнє міжсезоння.
Трент Александер-Арнольд вже оголосив про свій відхід з Ліверпуля. Авторитетні інсайдери повідомляють, що зірка "червоних" приєднається саме до Реала.
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Цей трансфер вплинув на майбутнє Лукаса Васкеса, інформує Фабріціо Романо. Реал здихається одного зі своїх капітанів після клубного ЧС. 33-річний універсал і так не мав стабільного місця у основі мадридців, а після переходу Трента остаточно стає зайвим.
Нагадаємо, Васкес є вихованцем Реала, з 2015-го року регулярно виступає за першу команду. Наразі провів 397 матчів, виграв 22 трофеї.
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