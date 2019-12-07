Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю Прімери

Реал без проблем здолав Еспаньйол у 16-му турі чемпіонату Іспанії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Реал – Еспаньйол стартував о 14:00 за київським часом. Команди перебувають на протилежних полюсах турнірної таблиці. Якщо мадридці перед стартовим свистком посідали друге місце в чемпіонаті, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками, то Еспаньйол розмістився на 19-й позиції Ла Ліги, міцно засівши у зоні вильоту.

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Зінедін Зідан зіткнувся з численними кадровими втратами. Реалу не могли допомогти травмовані Бейл, Азар, Марсело та Хамес Родрігес. Давно перебувають у лазареті Начо та Асенсіо. Наставник "бланкос" вирішив залишити у запасі Луку Модріча, замість якого з перших хвилин вийшов Федеріко Вальверде. Атакувальне тріо Реала склали Вінісіус, Родріго та Карім Бензема. Що стосується Еспаньйола, то у складі гостей через пошкодження був відсутній Факундо Феррейра – екс-форвард Шахтаря, який відзначився одним голом в поточному розіграші Ла Ліги.

Гравці Реала вийшли на гру у незвичній формі салатового кольору. Дана акція приурочена приверненню уваги до проблем зміни клімату, адже якраз цими днями в Мадриді проходить відповідна конференція.

Перший небезпечний момент виник вже на 6-й хвилині гри. Вінісіус продерся у штрафний майданчик та пробив з гострого кута – Дієго Лопес потягнув м'яч, який летів у дальній кут! Добивання у виконанні Тоні Крооса було неточним. Нагадаємо, свого часу голкіпер Еспаньйола виступав за Реал та навіть зумів витіснити з основи Ікера Касільяса. За кілька хвилин після розіграшу кутового Родріго був першим на підборі та завдав сильного удару. Трохи недокрутив бразилець, а м'яч пролетів повз верхній кут. Свого щастя спробував і Бензема – Дієго Лопес був на місці. Еспаньйол не міг навіть провести акцентовану атаку, спрямувавши всі сили лише на захист власних воріт.

Впевнена гра голкіпера Еспаньйола роздратувала Вінісіуса, який в одному з епізодів добряче в'їхав Дієго Лопесу. Заслужена жовта картка від головного арбітра, а гра була зупинена на кілька хвилин у зв'язку з пошкодженням 38-річного ветерана.

В середині тайму команди протягом хвилини обмінялися хорошими нагодами. Спочатку Куртуа врятував Реал після удару головою у виконанні Гранеро, а в зустрічній атаці "бланкос" Вінісіус знову не зумів переграти Лопеса. Голкіпер Еспаньйола потягнув ще й удар Вальверде, але на 37-й хвилині Реал все ж пробив Дієго. Після подачі кутового Рафаель Варан залишився у штрафному гостей, отримав пас від Бензема та ударом в дальній нижній кут відкрив рахунок.

Ще в першому таймі мадридці могли подвоїти перевагу. Куртуа забрав м'яч після подачі кутового та розпочав швидку контратаку, яка завершилася ударом Вінісіуса та черговим сейвом Дієго Лопеса. Саме голкіпер був найкращим гравцем "папуг" у першому таймі, адже Реал фактично ще до перерви цілком міг зняти всі питання про переможця, але обмежився лише одним голом.

Друга половина поєдинку стартувала в тому ж дусі. Бензема міг фактично поховати інтригу, але знову програв дуель Лопесу. Гра відверто заспокоїлася, обидві команди тривалий час не могли створити нічого небезпечного. Активним був Вінісіус, який регулярно намагався загострювати ситуацію на лівому фланзі атаки. Саме бразилець розхитав опонента та вивів Бензема на ударну позицію – той пробив неточно. Еспаньйол відповів обвідним ударом Марка Роки в руки Куртуа.

На 79-й хвилині Реал зумів подвоїти рахунок. Вальверде відкрився на правому краю штрафного, прострілив на Бензема, який ударом в дотик забив свій 11-й гол у чемпіонаті.

Одразу ж Ферлан Менді отримав червону картку за грубу гру та залишив мадридців у меншості. Втім, жодних дивідендів з цього Еспаньйол витиснути не зумів. 2:0 – переконлива перемога підопічних Зідана.

Реал набрав 34 очки та знову обійшов Барселону в турнірній таблиці. Каталонці свій поєдинок з Мальоркою розпочнуть сьогодні о 22:00. Еспаньйол з 9-ма пунктами залишився на передостанній сходинці.

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