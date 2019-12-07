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Реал – Еспаньйол – 2:0 – відео голів та огляд матчу

17:28 259 Читать на русском
Реал – Еспаньйол – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Реал – Еспаньйол – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал обіграв Еспаньйол у матчі 16-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

38’ Рафаель Варан
79’ Карім Бензема
83’ Ферлан Менді
 
38’ Рафаель Варан
79’ Карім Бензема
83’ Ферлан Менді

Підопічні Зідана захопили ініціативу з перших хвилин матчу. Своєю активністю виділялися бразильські легіонери Вінісіус та Родріго, але відкрив рахунок центральний захисник Варан. Після подачі кутового француз залишився у штрафному гостей, отримав пас від Бензема та ударом в дальній нижній кут вразив ворота Дієго Лопеса.

Бейл знову поїхав зі стадіону, не чекаючи закінчення матчу Реала з Еспаньйолом

У другому таймі Реал продовжував створювати гольові моменти, але реалізувати зміг лише один: на 79-й хвилині Бензема після прострілу Вальверде забив свій 11-й гол у чемпіонаті, встановивши остаточний рахунок матчу.

Після цієї перемоги Реал піднявся на перше місце у турнірній таблиці. Щоправда, команду Зідана вже сьогодні може випередити Барселона, яка зіграє свій домашній матч 16-го туру проти Мальорки.

Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю Прімери

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