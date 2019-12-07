Реал – Еспаньйол – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал обіграв Еспаньйол у матчі 16-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Підопічні Зідана захопили ініціативу з перших хвилин матчу. Своєю активністю виділялися бразильські легіонери Вінісіус та Родріго, але відкрив рахунок центральний захисник Варан. Після подачі кутового француз залишився у штрафному гостей, отримав пас від Бензема та ударом в дальній нижній кут вразив ворота Дієго Лопеса.

Бейл знову поїхав зі стадіону, не чекаючи закінчення матчу Реала з Еспаньйолом

У другому таймі Реал продовжував створювати гольові моменти, але реалізувати зміг лише один: на 79-й хвилині Бензема після прострілу Вальверде забив свій 11-й гол у чемпіонаті, встановивши остаточний рахунок матчу.

Після цієї перемоги Реал піднявся на перше місце у турнірній таблиці. Щоправда, команду Зідана вже сьогодні може випередити Барселона, яка зіграє свій домашній матч 16-го туру проти Мальорки.

Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю Прімери