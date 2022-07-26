Тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті остаточно розчарувався у перспективах 28-річного Маріано Діаса (11 матчів і 1 гол у минулому сезоні). Домініканець має кілька пропозицій від інших клубів, але готовий сидіти в запасі Реала без ігрового часу.

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Під час передсезонної підготовки нападник теж не вразив наставника. Дійшло до того, шо в Мадриді готові виплатити нападнику всю зарплату за останній рік контракту, щоб його позбутися. Натомість на його місце клуб готовий підписати іншого виконавця.

Раніше Анчелотті заявляв, що більше в Мадриді новачків не буде, але тепер королівський клуб шукає нападника, який готовий посидіти під Карімом Бензема, але водночас здатен забити хоча б 10 голів за сезон. Про це повідомляє AS.