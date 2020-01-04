Реал ефектним відео привітав Крооса з ювілеєм

Мадридський Реал добре підготувався до дня народження свого зіркового півзахисника Тоні Крооса.

Прес-служба "вершкових" підготувала яскраве відео до свята німця. Ролик з'явився в офіційному твіттері Реала.

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До відео потрапили найемоційніші моменти Крооса на Сантьяго Бернабеу. Хавбек перебрався до іспанської столиці влітку 2014 року з мюнхенської Баварії за 25 млн євро. За цей час він допоміг Реалу здобути 11 трофеїв, зокрема, титул Ла Ліги та 3 кубки Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Тоні Кроос провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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