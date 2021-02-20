Ерлінг Холанд свого часу міг опинитись у Королівському клубі та зараз феєрити в Прімері.

Норвезький форвард у 2018 році, ще коли виступав за Мольде, мав шанси перебратись у Реал, повідомляє Marca. Тоді "вершкові" обрали бразильський трансферний вектор, придбавши Вінісіуса Жуніора, Родріго Сілву де Гоїса та Рейньєра Жезуса.

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Того ж 2018-го Ерлінг перебрався у Зальцбург за 8 млн євро. Після цього Реал продовжив стежити за виступами норвежця в Австрії. У 2019 році "галактікос" зіткнулись із дилемою – придбати Холанда чи Йовіча. Зрештою, вибір зробили на користь Луки, який провалився в Мадриді.

Зараз Реал називають основним претендентом на 20-річного форварда. Щоправда, сума трансферу зірки Борусії Д в рази більша – понад 100 млн євро.

У поточному сезоні Ерлінг феєрить у складі "джмелів". У 24 матчах він забив 25 голів та відзначився 7 асистами.

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