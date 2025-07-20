Реал призначив нових представників капітанської групи після літніх змін у складі. Як повідомляє AS, до четвірки лідерів команди додано Вінісіуса Жуніора та Тібо Куртуа. Вони замінили Луку Модріча, який перебрався в Мілан, та Лукаса Васкеса, що також покинув клуб.

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Першим капітаном команди став Даніель Карвахаль, який відновлюється після серйозної травми хрестоподібної зв'язки. Федеріко Вальверде став другим у черзі, Куртуа – третім, а Вінісіус – четвертим.

Реалу доводиться четвертий рік поспіль визначати нового капітана. Упродовж останніх міжсезонь команду по черзі покидали попередні капітани Рамос, Марсело, Бензема і Начо.

Ініціатива щодо оновлення капітанської ієрархії належала керівництву клубу та головному тренеру Хабі Алонсо. Куртуа та Вінісіус уже тривалий час мають вагу в роздягальні та є одними з ключових фігур мадридського гранда.

Утім, навколо Вінісіуса не все так стабільно – контракт бразильця чинний до 2027 року, але переговори про продовження не просуваються, а ЗМІ регулярно повідомляють про інтерес із Саудівської Аравії.

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