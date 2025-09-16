Реал приймав Марсель в рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26. Результат і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Реал ідеально розпочав чемпіонат, а Лігу чемпіонів відкривав домашнім матчем проти Марселя під керівництвом Роберто Де Дзербі. Андрій Лунін очікувано залишився в запасі "вершкових".

Мадридці з перших секунд накинулися на ворота Рульї. Мбаппе міг "розмочити" рахунок вже на 2-й хвилині, отримавши випадкову передачу від Хьойберга. Кіліан закладав розкішну бісіклету, але забракло точності. Мастантуоно також прорвався до воріт – стійка! 10 хвилин штурму підсумував той-таки Мбаппе, удар якого з вбивчої позиції потягнув Рульї. Хабі Алонсо не уникнув кадрових втрат – вже на 5-й хвилині довелося випускати Карвахаля замість Трента.

Тиснув Реал, а забив Марсель. Атаки французів очолив Веа. Перший удар Тімоті просвистів над поперечкою – "вершкові" дзвіночок не почули. На 22-й хвилині гості вийшли уперед. Грінвуд обікрав Гюлера в центрі поля і відкотив вільному Веа, який пробив Куртуа.

Перевага Марселя трималася усього 7 хвилин. Родріго нарвався на шлагбаум Кондогбія в карному майданчику – очевидний пенальті. Мбаппе чітким ударом не залишив шансів Рульї.

Найбільше шкоди Марселю завдавали земляки-французи. Чуамені потужно бив під поперечку, але Рульї витягнув. Чемпіон світу ще й асист міг оформити. Воротар провансальців запустив на чужу половину, Мілітао незграбно скинув на хід Обамеянгу, але габонець пробив дуже неточно. 1:1 до перерви.

Друга половина починається з влучання Мбаппе у поперечку. Обамеянг відповідає ударом низом – Куртуа реагує. А потім сталися гучні розбірки. Карвахаль зчепився з Рульї і буцнув аргентинця в стилі Зідана проти Матерацці. Воротар Марселя впав у муках, змушуючи рефері Ірфана Пельто йти дивитися повтор. Боснієць не мав сумнівів – пряма червона капітану Реала.

Мадридці навіть у меншості вирвали перемогу. І знову на авансцену вийшов Пельто. Суддя призначив ще один пенальті, хоча Медіна несвідомо зіграв рукою, стелячись у підкаті. Мбаппе був безжальним – 2:1. Кіліан з 57 голами наздогнав Томаса Мюллєра на шостому місці бомбардирів ЛЧ за всю історію.

Грінвуд намагався врятувати Марсель, але Куртуа здійснив якісний сейв. Реал продовжує здобувати натужні перемоги на старті сезону, демонструючи 100% результат у всіх турнірах.

