"Я хотів би сказати щось нове, але все залишається як і раніше. Зараз я просто думаю про те, щоб повернутися на поле і завершити сезон найкращим чином.

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Новин про продовження контракту немає. Я спокійний і думаю тільки про те , щоб знову зіграти і насолодитися будь-яким титулом в цьому сезоні", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, контракт Серхіо з "вершковими" завершується влітку. У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами.

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