Форвард мадридського Реала Маріано Діас у кроці від переходу у Бенфіку, повідомляє видання Record.

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Сторони вже домовилися про оренду з правом викупу, однак наштовхнулись на справжній бунт футболіста "галактікос". Основна проблема полягає в тому, що домініканський нападник не хоче йти на зниження заробітної плати. Аби отримати Діаса португальцям доведеться заплатити 27-річному футболістом 4,5 млн євро за сезон-2020/21. Лісабонський клуб розраховує знизити цю суму, але поки згоди з форвардом не досяг.

Нагадаємо, Маріано зробив перші кроки у дорослому футболі саме в системі Реала. У 2018 році нападник повернувся в клуб. У минулому сезоні провів у футболці мадридців 7 матчів і забив один гол. Transfermarkt оцінює футболіста у 13 млн євро.

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