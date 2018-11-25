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Реал домовився про трансфер з талановитим Діасом, який відмовився продовжити контракт з Манчестер Сіті

10:40 870 Читать на русском
Реал домовився про трансфер з талановитим Діасом, який відмовився продовжити контракт з Манчестер Сіті
Брахім Діас / Twitter

Півзахисник Манчестер Сіті Брахім Діас незабаром стане гравцем мадридського Реала.

Реал вже деякий час працював над запрошенням 19-річного іспанця і нарешті домовився з ним про трансфер. Діас відхилив пропозицію Манчестер Сіті підписати новий контракт (поточна угода чинна до літа 2019 року), оскільки розумів, що не отримає на Етіхаді достатньо практики.

Хавбек обрав для продовження кар'єри мадридський клуб. Підписавши попередню угоду, влітку Реал отримає Діаса безкоштовно, однак "вершкові" можуть оформити перехід партнера Олександра Зінченка вже взимку, повідомляє журналіст El Chiringuito Хосе Альварес.

У цьому сезоні Діас провів за Манчестер Сіті 3 неповні матчі та забив 2 голи.

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