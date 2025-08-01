RFEF відмовилася переносити матч 1-го туру Ла Ліги між Реалом і Осасуною через участь "бланкос" на Клубному ЧС.

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) відмовилася переносити матч першого туру Ла Ліги між Реалом і Осасуною, інформує офіційний сайт організації.

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Раніше представники столичного клубу заявляли, що хотіли провести гру пізніше через участь у Клубному чемпіонаті світу. Одним з аргументів RFEF є те, що клуби можуть зареєструвати до 25 гравців, а Реал має два вільних місця в заявці.

RFEF не бачить у цій ситуації ознак форс-мажору, тому матч відбудеться 19 серпня.

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