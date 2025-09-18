Хьойсен отримав червону картку на 32-й хвилині матчу з Реалом Сосьєдад (2:1) в результаті зриву контратаки суперника в центрі поля. Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) раніше відхилив першу апеляцію мадридців.

У повторній апеляції мадридський клуб послався на висновок технічного комітету суддів (CTA), в якому було сказано, що відповідним покаранням для гравця була б жовта картка.

Однак це не допомогло "бланкос" – апеляційний комітет RFEF залишив рішення про дискваліфікацію Хьойсена в силі. Таким чином, 20-річний захисник пропустить гру проти Еспаньйола 20 вересня.

Як інформує COPE, Реал подасть ще одну апеляцію у справі Хьойсена. Очікується, що клуб звернеться до Спортивного адміністративного суду Іспанії (TAD).

