Трансфер бразильського форварда з Палмейраса обійшовся мадридцям майже в 60 мільйонів євро. Ендрік влітку досягне повноліття і лише потім переїде в Мадрид.

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Як повідомляє AS, керівництво Реала пообіцяло 17-річному бразильцю в усній формі, що він тренуватиметься завжди з першою командою. Якщо виникнуть проблеми, то він зможе зіграти за Кастілью, тільки в тих матчах, які проходитимуть вдома або недалеко від столиці.

Нагадаємо, що Ендрік у складі Палмейраса здобув титул чемпіона Бразилії. У 53 матчах форвард забив за свою команду 14 голів.

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