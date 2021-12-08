Антоніо Рюдігер, лідер оборони Челсі, близький до відходу з лондонського колективу. Перехід в інший клуб може відбутись наприкінці сезону.

Німецький оборонець досі не може знайти спільної мови з керівництвом "синіх" щодо умов продовження контракту, який завершується влітку. Відтак, відхід стає все більш можливим. Зараз головним претендентом на Рюдігера є Реал, стверджує The Independent.

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Брат Рюдігера Сар Сенесі, який ще й є його агентом, кілька тижнів тому розмовляв з мадридцями щодо умов контракту гравця. Сторонам вдалось досягнути неформальної згоди щодо майбутнього трансферу. Окрім Реала, претендентами на Антоніо ще називали Манчестер Сіті, Тоттенхем й Баварію.

Нагадаємо, оборонець виступає за лондонців з 2017 року. У поточному сезоні він є лідером оборони команди Томаса Тухеля: 20 матчів, два голи та стільки ж асистів.

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