Шак Сварт, агент новачка Манчестер Юнайтед Донні ван де Беека, розповів про полювання на свого клієнта.

"Ван де Бееком цікавились багато клубів: Реал, Барса, Юве, Арсенал та інші.

Ван де Беек присвятив свій номер у Манчестер Юнайтед товаришу, який два роки перебував у комі

У березні все було готове для його переходу в Реал, але через пандемію все відклалося. Клуби перестали отримувати дохід. Ситуація змінилась", – цитує Сварта Marca.

Нагадаємо, МЮ придбав Донні у Аякса орієнтовно за 40 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів ван де Беек провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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