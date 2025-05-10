Королівський клуб відправив скаутів, щоб вони оцінили форварда Спортінга Віктора Дьокереша в грі проти Альваро Каррераса з Бенфіки.

10 травня о 20:00 за київським часом відбудеться матч, який може визначити чемпіона Португалії: лісабонська Бенфіка прийматиме Спортінг в 33-му турі Прімейри.

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Ця гра привернула увагу не лише українських вболівальників, які слідкують за матчами українського голкіпера "орлів" Анатолія Трубіна, а також скаутів європейських топ-клубів.

Так мадридський Реал відправив на матч спеціалістів, щоб оцінити гру двох футболістів: форварда Віктора Дьокереша зі Спортінга та захисника Альваро Каррераса з Бенфіки. Королівський клуб налаштований виграти перегони за підписання зіркових гравців у інших топ-клубів Європи, повідомляє Record.

Додамо, що після 32-х турів обидві команди мають по 78 очок і ділять першу сходинку. Щоправда, Спортінг має перевагу завдяки особистим зустрічам: 29 грудня 2024 року "леви" перемогли Бенфіку в матчі 16-го туру чемпіонату Португалії.

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