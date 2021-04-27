Зідан не вірить у змову проти Реала

Привиди Суперліги не дають спокою королівському клубу. У таборі "бланкс" панує напружена атмосфера перед матчем з Челсі, інформує авторитетний журналіст Хосе Луїс Санчес. Футболісти Реала начебто побоюються упередженого суддівства через вірність Флорентіно Переса своєму скандальному проекту.

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Попри блискавичний крах турніру президент Мадрида продовжує наполягати на змінах у європейському футболі, чим неабияк дратує очільника УЄФА. Александер Чеферін, зокрема, залякував рекордсменів ЛЧ (13 трофеїв) можливою дискваліфікацією у наступному сезоні, але на Бернабеу чекають помсти значно раніше.

Експерти популярного El Chiringuito проводять паралелі з жахливим суддівством у півфіналі жіночої ЛЧ між ПСЖ та Барсою. Каталонки зуміли вивезти з Парижа позитивний результат (1:1), хоча рефері не призначила три очевидні пенальті у ворота француженок. Мовляв, іспанські гранди вже пожинають плоди від організації Суперліги.

Нагадаємо, що зустріч Реала та Челсі довірили нідерландській бригаді арбітрів на чолі з Данні Маккелі. Головний тренер Реала Зінедін Зідан напередодні гри відмовлявся вірити у змову проти його команди.

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