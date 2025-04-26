Колишній нападник Ліверпуля та збірної Франції Джібріль Сіссе переконаний, що суддівський скандал перед фіналом Кубка Іспанії між Барселоною і Реалом спалахнув зовсім не випадково.

Мадридський клуб пропустив усі передматчеві заходи і нібито навіть погрожував бойкотувати фінальну гру через "упередженість суддів", які перед цим зазнали нищівної критики від телеканалу Реала. Втім, пізніше "вершкові" випустили офіційну заяву, в якій спростували ці чутки. Фінал Барселона – Реал повинен розпочатись сьогодні (26 квітня) о 23:00 за київським часом.

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"Реал просто влаштував димову завісу на випадок можливого розгрому. Нічого подібного раніше не було. Суддя лише пояснив, що його син страждає через погрози. Він сімейний чоловік, і я його розумію. Він жодного разу не виявив неповаги до клубу.

Мадридці бояться невеликого ляпаса. Якщо вони програють, то це буде провина судді, а не тому, що вони погано підготувалися до матчу", – наводить слова Сіссе Marca.

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