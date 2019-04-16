Реал близький до нового контракту з Adidas – відома щорічна сума виплат

Компанія Adidas та мадридський Реал, ймовірно, продовжать співпрацю.

Реал близький до нового контракту з Adidas, який буде розрахований на 10 років, а сума щорічних виплат складе 120 мільйонів євро +30 мільйонів євро бонусів за перемогу в Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу.

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Щоправда, у сторін є кілька розбіжностей, бразильські молоді гравці Реала Родріго та Вінісіус Жуніор мають особисті контракти з Nike, що не дуже подобається Adidas.

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За схожою схемою Барселона уклала контракт з Nike, однак каталонці отримують 105 мільйонів на рік гарантовано, а 50 мільйонів – бонусами.