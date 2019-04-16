Реал близький до нового контракту з Adidas – відома щорічна сума виплат

Інтерв’ю — 14:00 1344
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"Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю
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Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного СоборуСвіт — 13:00 2090
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Ювентус – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 912
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Барселона – Манчестер Юнайтед: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 896
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Леганес розписав нічию з Реалом: "бланкос" як середняк Ла Ліги, деградація Бейла та неоднозначний матч конкурента КравцяІспанія — 15 квіт 1341