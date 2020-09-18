ФК Банфілд розраховував отримати кошти за трансфер Хамеса Родрігеса в Евертон, але деталі контракту розчарували аргентинський клуб.

Хамес озвучив основний мотив переходу в Евертон

На своєму офіційному сайті Банфілд пояснив, що не отримає грошей за платежом солідарності, адже Реал відпустив колумбійця безкоштовно. Родрігес захищав кольори аргентинського клубу у 2008-2010 роках.

У минулому сезоні Ла Ліги Хамес провів лише 8 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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